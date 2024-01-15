Уряд розблокував роботу наглядової ради "Укрексімбанку": банк працював без неї понад пів року

Кабінет міністрів cхвалив розпорядження, яке дозволяє наглядовій раді державного Укрексімбанку розпочати роботу в неповному складі.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 12 січня.

Уряд у травні 2023 року призначив шістьох незалежних членів наглядової ради, але одного з них не погодив Нацбанк.

Оскільки Акчакоча не отримав погодження, наглядова рада так і не змогла почати роботу, бо під час призначення у травні Кабмін вирішив, що "строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради".

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На останньому засіданні 12 січня Кабмін скасував цю вимогу, а новий строк повноважень наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" становить три роки з дати набрання ним чинності (тобто до січня 2027 року).

Це дозволить наглядовій раді почати роботу в неповному складі з восьми осіб (п'ять незалежних членів, три представники держави), поки ще одного члена перевіряє НБУ.

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У грудні ми писали, що незважаючи на те, що Кабмін призначив нових незалежних членів наглядової ради "Укрексімбанку" 30 травня 2023 року, це саме розпорядження уряду, схоже, заблокувало роботу ради.