Уряд розблокував роботу наглядової ради "Укрексімбанку": банк працював без неї понад пів року
Кабінет міністрів cхвалив розпорядження, яке дозволяє наглядовій раді державного Укрексімбанку розпочати роботу в неповному складі.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 12 січня.
Уряд у травні 2023 року призначив шістьох незалежних членів наглядової ради, але одного з них не погодив Нацбанк.
Оскільки Акчакоча не отримав погодження, наглядова рада так і не змогла почати роботу, бо під час призначення у травні Кабмін вирішив, що "строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради".
На останньому засіданні 12 січня Кабмін скасував цю вимогу, а новий строк повноважень наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" становить три роки з дати набрання ним чинності (тобто до січня 2027 року).
Це дозволить наглядовій раді почати роботу в неповному складі з восьми осіб (п'ять незалежних членів, три представники держави), поки ще одного члена перевіряє НБУ.
Нагадуємо:
У грудні ми писали, що незважаючи на те, що Кабмін призначив нових незалежних членів наглядової ради "Укрексімбанку" 30 травня 2023 року, це саме розпорядження уряду, схоже, заблокувало роботу ради.