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У Сумах аварійні відключення електроенергії - ОВА

Понеділок, 15 січня 2024, 19:15 - Лія Ільченко

У Сумах 15 січня відбулося аварійне відключення електроенергії, частина міста без світла.

Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"В окремих районах міста - аварійне відключення електроенергії", - йдеться в заяві.

За його словами, енергетики працюють над усуненням проблеми.

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"За кілька годин світло з'явиться", - додав Дрозденко.

Нагадуємо:

Станом на 15 січня дефіцит електроенергії в енергосистемі України не фіксується, потреби споживачів покриває власна генерація. Графіки відключень не застосовуються, планується імпорт електроенергії.

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