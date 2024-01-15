У Сумах аварійні відключення електроенергії - ОВА
Понеділок, 15 січня 2024, 19:15 -
У Сумах 15 січня відбулося аварійне відключення електроенергії, частина міста без світла.
Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
"В окремих районах міста - аварійне відключення електроенергії", - йдеться в заяві.
За його словами, енергетики працюють над усуненням проблеми.
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"За кілька годин світло з'явиться", - додав Дрозденко.
Нагадуємо:
Станом на 15 січня дефіцит електроенергії в енергосистемі України не фіксується, потреби споживачів покриває власна генерація. Графіки відключень не застосовуються, планується імпорт електроенергії.
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