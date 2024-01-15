Прифронтову ТЕС у Донецькій області знову обстріляли, постраждалих немає - Міненерго

Російські агресори знову обстріляли прифронтову теплоелектростанцію (ТЕС) у Донецькій області, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомило Міністерство енергетики 15 січня.

Крім того, внаслідок бойових дій у Нікополі (Дніпропетровська обл.) пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних пошкоджень. Є відключені споживачі.

За даними міністерства, в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок однієї з ТЕС. Також короткостроково вимикалося обладнання на одній із прифронтових ТЕЦ. Порушення в теплопостачанні відсутні.

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Загалом дефіцит електроенергії не фіксується, потреби споживачів покриває власна генерація. Графіки відключень не застосовуються, планується імпорт електроенергії.

"Нагадуємо, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). Міненерго закликає споживати електроенергію відповідально", - підкреслюється в повідомленні.