Кабмін призначив розслідування щодо голови КРАІЛ Рудого

Кабінет міністрів призначив службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це йдеться в розпорядженні №25 від 12 січня, опублікованому на "Урядовому порталі".

Перевірка проводиться з метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Службове розслідування провести протягом двох місяців від дати прийняття цього розпорядження", - ідеться в документі.

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Нагадуємо:

Раніше НАЗК виявило в діях голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого правопорушення, яке вважає пов'язаним із корупцією.

За повідомленням Нацагентства, Іван Рудий вирішив помститися своїй підлеглій - керівниці апарату КРАІЛ.

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Після виникнення між ними конфлікту, Рудой виніс на розгляд комісії питання відкриття дисциплінарного провадження щодо керівниці апарату та відсторонення її від займаної посади.

Після чого особисто за це і проголосував.