Кабмін призначив розслідування щодо голови КРАІЛ Рудого
Кабінет міністрів призначив службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.
Про це йдеться в розпорядженні №25 від 12 січня, опублікованому на "Урядовому порталі".
Перевірка проводиться з метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
"Службове розслідування провести протягом двох місяців від дати прийняття цього розпорядження", - ідеться в документі.
Нагадуємо:
Раніше НАЗК виявило в діях голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого правопорушення, яке вважає пов'язаним із корупцією.
За повідомленням Нацагентства, Іван Рудий вирішив помститися своїй підлеглій - керівниці апарату КРАІЛ.
Після виникнення між ними конфлікту, Рудой виніс на розгляд комісії питання відкриття дисциплінарного провадження щодо керівниці апарату та відсторонення її від займаної посади.
Після чого особисто за це і проголосував.