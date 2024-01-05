Помстився підлеглій: НАЗК заявило про корупційне правопорушення у діях голови КРАІЛ
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого правопорушення, яке вважає пов’язаним з корупцією.
Про це йдеться в повідомленні НАЗК.
За повідомлення Нацагентства, Іван Рудий вирішив помститися своїй підлеглій - керівниці апарату КРАІЛ.
Після виникнення між ними конфлікту, Рудий виніс на розгляд комісії питання відкриття дисциплінарного провадження щодо керівниці апарату і відсторонення її від займаної посади.
Після чого особисто за це й проголосував.
"НАЗК виявило в діях Голови КРАІЛ ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП – не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", - зазначили в НАЗК.
Якщо Рудого визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд м. Києва.
Нагадуємо:
Для того, щоб стати досвідченішим у питаннях конфлікту інтересу, НАЗК розробило спеціальні тести:
- тест для визначення наявності чи відсутності конфлікту інтересів – цей тест допоможе тим публічним службовцям, у яких є сумніви, швидко розібратися у багатьох типових проблемних ситуаціях;
- тест для врегулювання конфлікту інтересів – цей тест підкаже, кого слід повідомити та яких заходів слід вжити для його врегулювання, якщо такий конфлікт виник;
- тест для обрання керівником способу врегулювання конфлікту інтересів у своїх підлеглих – цей тест допоможе керівникові визначити оптимальні дії для врегулювання конфлікту інтересів у підлеглого.