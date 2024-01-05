Помстився підлеглій: НАЗК заявило про корупційне правопорушення у діях голови КРАІЛ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого правопорушення, яке вважає пов’язаним з корупцією.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

За повідомлення Нацагентства, Іван Рудий вирішив помститися своїй підлеглій - керівниці апарату КРАІЛ.

Після виникнення між ними конфлікту, Рудий виніс на розгляд комісії питання відкриття дисциплінарного провадження щодо керівниці апарату і відсторонення її від займаної посади.

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Після чого особисто за це й проголосував.

"НАЗК виявило в діях Голови КРАІЛ ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП – не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", - зазначили в НАЗК.

Якщо Рудого визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд м. Києва.

Нагадуємо:

Для того, щоб стати досвідченішим у питаннях конфлікту інтересу, НАЗК розробило спеціальні тести:

тест для визначення наявності чи відсутності конфлікту інтересів – цей тест допоможе тим публічним службовцям, у яких є сумніви, швидко розібратися у багатьох типових проблемних ситуаціях;

тест для врегулювання конфлікту інтересів – цей тест підкаже, кого слід повідомити та яких заходів слід вжити для його врегулювання, якщо такий конфлікт виник;