НАЗК внесло до переліку спонсорів війни майже 50 компаній

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло у перелік міжнародних спонсорів війни майже 50 компаній, найбільше – з Китаю.

Про це повідомив голова відомства Олександр Новіков в інтерв’ю Укрінформ.

"На сьогодні в цей реєстр занесено майже 50 компаній. Найбільше з них із Китаю – 14. На другому місці США – 7 компаній. Всі інші – переважно з країн Європейського Союзу", – зазначив він.

За його словами, наразі спостерігається тенденція, що міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, активно звертаються до НАЗК, надають плани виходу бізнесів з РФ і просять не вносити компанію в цей реєстр.

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"Буквально минулого тижня одна з таких компаній звʼязалась із нами і заявила про те, що надасть план виходу з РФ, щоб не потрапити в реєстр", – уточнив Новіков.

Водночас, наголосив голова НАЗК, є випадки, коли реєстр допоміг вийти компаніям з Росії, після їх виключили з нього.

"Проте, на жаль, ми щотижня вносимо туди нову транснаціональну компанію, яка продовжує працювати в Росії, сплачує значні податки в російський бюджет", – заявив Новіков.

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Новіков нагадав, що Реєстр міжнародних спонсорів війни є спільним проєктом НАЗК і компанії Refinitiv, яка є партнером World-Check – бази даних політично відомих осіб та осіб і організацій підвищеного ризику, і створений з метою унеможливлення ведення міжнародного бізнесу на крові українців.

Нагадаємо:

НАЗК на початку січня внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.