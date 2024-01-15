Власник Viber відкриває офіс у Києві та планує запустити новий сервіс

фото: Rakuten

Компанія Rakuten Group, власник месенджера Viber, оголосила про відкриття офісу в центрі Києва.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Три компанії Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards – мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі. Київський офіс дозволить команді працювати разом.

У Rakuten вирішили відкрити офіс у Києві після візиту голови правління та гендиректора Мікі Мікітані разом з урядовцями Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року.

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Компанія також планує найняти додаткових співробітників у технологічному секторі та призначити регіонального менеджера. Одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його впровадження в кількох європейських країнах. За його допомогою українські користувачі зможуть надсилати гроші в країну та з країни через миттєві транзакції.

Rakuten також планує приєднатися до Дія.City у 2024 році.

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