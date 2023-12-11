Японський техногігант Rakuten планує запустити власну ШІ-модель

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Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну велику мовну модель штучного інтелекту.

Про це в інтерв'ю CNBC заявив гендиректор Rakuten Хіроші Мікітані.

За словами Мікітані, Rakuten займається різними видами бізнесу - від банківської справи до електронної комерції та телекомунікацій, тому має велику кількість "дуже унікальних" даних, на яких можна тренувати свою велику мовну модель.

"Ніхто не має такого набору даних, як ми", - додав він.

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Rakuten планує використовувати модель штучного інтелекту всередині компанії для підвищення операційної ефективності, перш ніж відкривати її для бізнесу.

Згодом компанія хоче запропонувати цю модель стороннім компаніям для подальшого розвитку, як це зробили в Amazon

Генеральний директор додав, що Rakuten збирається "представити щось протягом декількох місяців".

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Пізніше представник Rakuten уточнив, що немає ніяких термінів для запуску, але протягом наступних кількох місяців. може бути оголошення, пов'язане з великою мовною моделлю.

Економічна правда