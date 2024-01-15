Мільярдери за останні роки збагатились на понад 3 трлн доларів, збідніли - майже 5 мільярдів людей

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П’ять найбагатших людей світу з 2020 року більш ніж подвоїли свої статки з 405 мільярдів доларів до 869 мільярдів доларів. Водночас майже п’ять мільярдів людей стали біднішими.

Про це йдеться у звіті Oxfam про нерівність і глобальну корпоративну владу, презентованому на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Статки п’яти найбагатших людей світу починаючи з 2020 року зростали зі швидкістю 14 мільйонів доларів на годину.

"Якщо нинішні тенденції збережуться, у світі з’явиться перший трильйонер протягом десяти років, але бідність не буде викорінена ще через 229 років", - йдеться у звіті.

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Сім із десяти найбільших світових корпорацій мають мільярдера як генерального директора або основного акціонера. Вартість цих корпорацій становить 10,2 трильйона доларів, що еквівалентно сумарному ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки.

У Oxfam наголосили, що стрімкий сплеск надзвичайного багатства за останні три роки зміцнився, тоді як глобальна бідність залишається на рівні до пандемії. Мільярдери стали на 3,3 трлн дол багатшими, ніж у 2020 році, а їхні статки зросли втричі швидше, ніж темпи інфляції.

Багаті країни Глобальної Півночі становлять лише 21% світового населення, але володіють 69% світового багатства та є домом для 74% мільярдерів.

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Володіння акціями приносить переваги найбагатшим. Так, верхній 1% списку багатіїв володіє 43% всіх світових фінансових активів, ім належить 48% фінансового багатства на Близькому Сході, 50% в Азії і 47% в Європі.

148 найбільших корпорацій світу разом отримали 1,8 трлн дол загального чистого прибутку за рік до червня 2023 року, що на 52% більше порівняно з середній чистий прибуток у 2018-2021 рр. Їхні надприбутки зросли майже до 700 мільярдів доларів.

Водночас люди в усьому світі працюють більше і довше, часто за жалюгідну зарплату на нестабільних і небезпечних роботах. Заробітна плата майже 800 мільйонів працівників не встигає за інфляцією, і вони втратили 1,5 трильйона доларів за останні два роки, що еквівалентно майже місячній (25-денній) втраті зарплати для кожного працівника.

Нагадуємо:

Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками 2023 року залишився найбагатшою людиною світу.