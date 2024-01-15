Українка Глиняна, яка постачає харчі Міноборони, після розголосу продала готельний бізнес в Хорватії – ЗМІ

Фото: dnevnik.hr

Українка Тетяна Глиняна, компанії з оточення якої є одним з найбільших постачальників продуктів харчування структурам Міноборони України, вирішила продати готелі в хорватському Спліті після того, як про її закордонні активи дізнались журналісти.

Про це пише NV Business із посиланням на хорватські ЗМІ.

На початку січня видання з'ясувало, що Тетяна Глиняна торік стала власницею кількох компаній та готелів у Спліті.

Через тиждень стало відомо, що вона продала свої активи в Хорватії.

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Так, бізнесмен Йозо Парчина заявив vecernji.hr, що він продав Глиняній лише один готель Luxe - йшлося про продаж компанії MIMOZA d.o.o., яка управляла двома готелями.

"Проте готель Posh категорії 5*, на сайті якого є згадка про цю юрособу, та інші активи були переведені на іншу компанію Парчини", - пише NV Business із посиланням на хорватське видання.

Парчина заявив, що Глиняна сама звернулася з проханням продати готель Luxe, і що на момент угоди він не знав, який в неї бізнес в Україні. "Це не те, що я повинен знати", - додав він.

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Водночас сайт slobodnadalmacija.hr написав, що за готелі заплатили приблизно 20 млн євро. Зазначається, що транзакції були схвалені Нацбанком Хорватії, відповідне управління якого перевіряє та затверджує транзакції на суму понад 300 тис євро.

Також сайт наводить слова адвоката Маріо Вуковича, котрий представляє інтереси Глиняної в Спліті та упродовж кількох місяців супроводжував операції з купівлі готелів.

За словами Вуковича, його клієнтка упродовж останніх 10 років веде бізнес та проживає у Хорватії. Він додав, ощо у хорватських компаніях Тетяни Глиняної працювало 79 робітників та були задіяні підрядники.

Натомість хорватське видання dnevnik.hr відвідало курортне селище Брела, у якому зареєстрована компанія Глиняної NAZARII d.o.o.

Видання з’ясувало, що там розташований приватний будинок, в якому, ймовірно, проживає українка. Також журналісти пишуть, що "п'ять років тому український інвестор купив старий будинок у Брелі, зніс його та почав будувати готель".

"В соціальних мережах можна знайти профілі громадян Хорватії, які вказують місцем роботи NAZARII d.o.o., уточнюючи, що ця компанія має відношення до двох готелів - Mirari (Спліт) та NAZARII (Брела). Хоча в жодній системі бронювання другого готелю поки немає", - додає NV Business.

Видання звернуло увагу, що 12 січня сайт slobodnadalmacija.hr повідомив з посиланням на господарський суд Спліту, що Глиняна напередодні продала три готелі. Покупцем нібито став місцевий бізнесмен Діян Яхєфендіч.

Журналісти NV Бізнес знайшли акаунт Яхєфендіча у соцмережі Instagram. В описі до профілю йдеться, що він володіє консалтинговою компанією, має відношення до бару Tennis на набережній Спліту та до чотирьох готелів, назви яких фігурували у статті. Але в день виходу статті про готелі, ця сторінка зникла з вільного доступу.

На сайтах, які надають інформацію з хорватських реєстрів, поки немає відповідних змін у структурі власності компаній NAZARII d.o.o., ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o., власником яких стала українка, додає NV Бізнес.

У коментарі, наданому ЕП, адвокат та представник Тетяни Глиняної Сергій Василишин підтвердив продаж активів в Хорватії, зауваживши, що йдеться про купівлю та продаж не готелів, а корпоративних прав.

"Тетяна Глиняна не купувала і не продавала готелів у Хорватії. В різний час нею були придбані частки (корпоративні права) у хорватських компаніях, які володіють об’єктами готельної інфраструктури у Далмації та Берлі (Хорватія).

Тетяна Глиняна має хорватських бізнес-партнерів, і станом на зараз на їх користь відбулося відчуження її корпоративних прав. Такий крок став спільним рішенням хорватських бізнес-партнерів і Тетяни Глиняної, які ведуть підприємницьку діяльність в Хорватії вже багато років", - заявив адвокат.

Також Василишин надав позицію самої Глиняної - вона заявила, що займається підприємницькою діяльністю в Україні понад 25 років і аралельно близько 10 років має бізнес-проєкти в Хорватії.

"Щодо готельного бізнесу. Жодна моя інвестиція в Республіці Хорватія не була здійснена за рахунок прибутку від контрактів з Міністерством оборони України. Усі прибутки моєї компанії від надання харчових та логістичних послуг державі залишаються в Україні.

Бізнес у Хорватії значною мірою започатковано мною на кошти від операції з фінансовими інструментами за підтримки локальних партнерів. Також у Хорватії мої компанії мають і значний обсяг боргових зобов’язань", - йдеться у позиції Глиняної, яку надав її адвокат.

Економічна правда