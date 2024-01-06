Постачальниця яєць по 17 володіє готелями у Хорватії

Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

Про це йдеться у матеріалі "Наші Гроші", з посиланням на розслідування Артема Ільїна у "НВ Бізнес".

Як зазначається, співрозмовник "НВ Бізнес", який ознайомлений з готельним бізнесом у місті Спліт повідомив про те, що як мінімум 3 готелі у місті належать українці Тетяні Глиняній.

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За даними місцевого бізнес-реєстру встановили, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році. Місце реєстрації "Nazarii d.o.o." у Брелі, яке скоріше за все, також є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів.

Таким чином ці компанії володіють готелями:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

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Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

За оцінками, для купівлі цих готелів знадобиться понад 10 млн дол.

Співрозмовники NV Бізнес кажуть, що у 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація. Також біля нього ведуться будівельні роботи.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були, або є великим постачальниками харчів для військових. Це ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт".

Також до складу "білоцерківської групи" відносяться інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ "Актив компані", який належить бізнес-партнеру онука Тетяни, Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу.

ТОВ "Актив компані" наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 гривень і картоплею по 22 грн.

У 2015 році, за повідомленням "Наших грошей", Тетяна Глиняна та її Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиняна взагалі не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну.

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У січні 2023 року журналісти виявили завищенні ціни на закупівлі продуктів для Міноборони.