72% тютюнових виробів не мають оновленого маркування на пачках - результати перевірки

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у 72% випадків позапланових перевірок виявляла порушення вимог законодавства щодо оновленого маркування пачок.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

"Порушення вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення встановлено у 72,0 % позапланових перевірок", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в Держпродспоживслужбі наголосили, що нові вимоги до медичних попереджень на упакуванні тютюнових виробів для куріння - це важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів.

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"Це ще один крок на шляху євроінтеграції та приведення українського законодавства у відповідність до вимог Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну", - зазначила заступник голови відомства Ольга Шевченко.

Нагадуємо:

З 11 січня в Україні набрали чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів.

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У рамках нових норм у сфері боротьби з тютюнопалінням в Україні затверджено 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Також, затверджено порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

Медичні попередження відповідають вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я про боротьбу з тютюном (РКБТ ВООЗ) та базуються на висновках і рекомендаціях незалежних досліджень у країнах, де нанесення такої інформації на пакування довело свою ефективність, а також на результатах досліджень в Україні, констатували в Держпродспоживслужбі.