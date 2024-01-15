Курс валют на 15 січня: скільки коштують долар та євро 

15 січня офіційний курс гривні дещо знизився, на "чорному ринку" гривня також незначно зміцнилась щодо долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,3 – 38,88 грн проти котирувань у 38,23 – 38,95 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,52 – 42,7 грн проти курсу 42,53 – 42,83 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,8386 грн, євро – 41,3879 грн (напередодні долар – 37,9982 грн, євро – 41,7410 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,2 - 38,9 грн (курс на 12 січня – 38,3 - 39,0 грн);

Євро – 42 - 42,75 грн (курс на 12 січня – 42,05 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,1 – 38,7 грн;

Ощадбанк – 38,1 – 38,9 грн;

Укрексімбанк – 38,05 – 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,45 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.