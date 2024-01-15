Половину опалювального сезону пройдено, запасів газу достатньо – "Нафтогаз"

фото: оператор ГТС

Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

Про це повідомили в "Нафтогазі".

"Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. 12.3 млн споживачів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують отримувати газ

Укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Вперше за історію "Укргазвидобування" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України", видобуток газу від нових введених свердловин перевищив 1 млрд кубометрів за рік.

Економічна правда

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