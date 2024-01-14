В енергосистемі немає дефіциту, але Міненерго вкотре закликає економити

Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, але Міністерство енергетики вдруге за останні два дні закликає економити електроенергію у пікові години.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики на своїй сторінці у "Telegram".

Власної генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але на сьогоднішню добу передбачений імпорт електрики обсягом 5600 МВт год.

В аварійні короткострокові ремонти було введено 2 блоки ТЕС.

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Міненерго закликає зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години).

Нагадаємо:

13 січня Міністерство енергетики закликало економити електроенергію в пікові години, через великі обсяги споживання.

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6 січня також закликали до відповідального споживання.