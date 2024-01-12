Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію

Австралійська European Lithium закрила угоду з придбання компанії ТОВ "Європейський літій Україна" з літієвими ліцензіями в Україні.

Відповідна інформація розміщена на сайті European Lithium.

У результаті угоди, єдиним власником "Європейський літій Україна" стала компанія European Lithium Limited, а бенефіціаром – Ентоні Сейдж.

Попередній власник Михайло Жернов залишається у топменеджменті European Lithium.

Реклама:

У разі отримання новим власником ліцензій на родовища Добра і Шевченківське, Михайлу Жернову буде виплачена компенсація.

Водночас, за повідомленнями у ЗМІ, влітку 2023 року голова правління European Lithium Тоні Сейдж казав, що компанія більше не претендує на Шевченківське родовище – воно надто близько до лінії фронту.

ТОВ "Європейський літій Україна" (колишня назва "Петро-Консалтинг") засноване у квітні 2010 року. Статутний капітал нині – 340 200 грн.

Реклама:

Згідно з розслідуванням "Наших грошей" від 2018 року, "Петро-Консалтинг" була пов'язана з колишнім народним депутатом Ігорем Кононенком.