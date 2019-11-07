Оточення Кононенка втратило контроль над літієвим родовищем — Наші гроші

Михайло Жернов став новим власником ТОВ "Петро-Консалтінг", що володіє спецдозволом на розробку Шевченківського родовища літію в Донецькій області. З кінця вересня директором фірми є Ігор Лук’янов.

Відповідна інформація була внесена до Єдиного держреєстру в кінці серпня, повідомляє видання "Наші гроші".

Жернов прописаний в окупованому Донецьку, він керуючий партнер інвестиційної компанії "Millstone&Co." (Польща), яка працює на ринку M&A (злиття і поглинання).

Зараз бенефіціаром компанії вказаний поляк Роберт Квятковський. Але минулого року, коли польська компанія стала власником "Телерадіокомпанія "Погода ТБ", її бенефіціаром було вказано саме Жернова.

ТРК "Погода ТБ" мала ліцензії на мовлення телеканалу "Business", який ЗМІ пов’язували з екс-першим віце-прем’єр-міністром Сергієм Арбузовим. В липні 2018 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила телеканалу дію ліцензії на цифрове мовлення.

Пізніше "Телерадіокомпанія "Погода ТБ" змінило назву на "ТВІ.Т2". Також нові власники телеканалу "Business" через ТОВ "Тві.сат" стали власниками ліцензії на супутникове мовлення телеканалу "TVi".

За даними "Української правди", інвестором рестарту "TVi" в 2018 році був бізнесмен Віталій Кропачов, який мав спільний інтерес в сфері енергетики з екс-народним депутатом Ігорем Кононенком. Тоді телеканал очолив Дмитро Носиков, якого біглий екс-нардеп Олександр Онищенко називав медіаменеджером Кононенка.

Поляк Роберт Квятковський після купівлі телеканалів в Україні зізнався, що це перший досвід "Millstone&Co." щодо інвестицій в телебачення. Після президентських виборів телеканал "TVi" припинив мовлення через нібито проблеми з ліцензією.

Нагадуємо:

"Петро-Консалтінг" стало власником спецдозволу на видобуток літію на Шевченківському родовищі без конкурсу в лютому 2018 року.

Тоді засновниками фірми були Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва, керівником – Ігор Коломієць.

В "Петро-Консалтінг" повідомили, що директором фірми працює Тарас Ігнащенко – син Володимира Ігнащенка, радника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Ігнащенко-старший є сусідом першого замголови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – бізнес-партнера Петра Порошенка.

У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту "Жуляни".

В травні 2018 року генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу за підозрою в незаконній видачі спецдозволу "Петро-Консалтінг", але судовий реєстр не містить жодної інформації про рух цього розслідування.

Також прокуратура програла адміністративний спір за спецдозвіл в судах (перша і апеляційна інстанції), нині скарга прокуратури знаходиться на розгляді касації.