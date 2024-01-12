На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони

Держаудитслужба під час аудиту діяльності держпідприємства "Документ" за останні 3 роки виявила фінансових порушень на 84 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

Фахівці Держаудитслужби під час планового аудиту діяльності виявили, що підприємство щорічно витрачає мільйони гривень на утримання власного автопарку та неефективно контролює нещодавно відкриті зарубіжні філії для оформлення закордонних паспортів українцями, які перебувають за межами держави.

Крім цього, ДП "Документ" залучило сторонніх осіб до адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру та ідентифікації громадян іноземців та осіб без громадянства, але не змогло документально підтвердити оплату послуг на 8,4 млн грн.

Підприємство витратило зайві кошти на оренду приміщень, які не використовуються та утримання автопарку легкових автівок для адміністративно-управлінського персоналу, за умови його використання за законодавством лише посадовими особами.

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Торік підприємство не зважило на відсутність фінансового плану, який було затверджено майже через рік від дати, визначеної законодавством, і витратило на придбання автомобілів та їх обладнання близько 15,1 млн гривень.

Також питання аудиторів викликало фінансування нещодавно відкритих за кордоном 6 відокремлених підрозділів для оформлення паспортів українцям, які перебувають за межами держави.

"Як зʼясувалося, громадяни України, оформлюючи паспорти закордоном, поряд із оплатою сервісних послуг державного підприємства сплачували за законодавством й адміністративний збір, що визначався у гривнях та зараховувався до Державного бюджету України", - додали в ДАСУ.

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Також аудитори виявили факти, коли на роботу до філій брали близьких осіб.

Загалом на премії, оплату праці за невідпрацьований час, ремонтні роботи та інші послуги ДП "Документ" зайво витрачено понад 45 млн грн.

Сума неефективного використання коштів на підприємстві сягає близько 84 млн грн.

Аудитори надали рекомендації щодо покращення діяльності державного підприємства об’єкту контролю та ДМС. Аудиторський звіт передали правоохоронцям.

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