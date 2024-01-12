BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
Найбільша світова інвестиційна компанія BlackRock купує інфраструктурну компанію Global Infrastructure Partners приблизно за 12,5 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Таким чином найбільший у світі фінансовий менеджер вийде в топ інвесторів, які роблять довгострокові ставки на енергетику, транспорт і цифрову інфраструктуру.
BlackRock заплатить 3 мільярди доларів готівкою та близько 12 мільйонів акцій на суму близько 9,5 мільярдів доларів на момент закриття у четвер. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі.
Колишній керівник Credit Suisse Адебайо Огунлесі, який є головою правління та головним виконавчим директором GIP, приєднається до правління та глобального виконавчого комітету BlackRock.
Придбання GIP, яка управляє 100 мільярдами доларів, є найбільшою угодою за понад десять років для BlackRock.
"Безпрецедентна потреба в новій інфраструктурі — цифровій інфраструктурі, оновлених логістичних центрах, декарбонізації та енергетичній безпеці — у поєднанні з рекордно високим дефіцитом державного бюджету означає, що приватний капітал буде потрібен як ніколи раніше. Це буде одна з найбільш швидкозростаючих сфер нашої галузі протягом наступних 10 років", — зазначив Фінк і президент BlackRock Роб Капіто у листі до працівників.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, де обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.