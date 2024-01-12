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BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта

П'ятниця, 12 січня 2024, 15:43 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Найбільша світова інвестиційна компанія BlackRock купує інфраструктурну компанію Global Infrastructure Partners приблизно за 12,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином найбільший у світі фінансовий менеджер вийде в топ інвесторів, які роблять довгострокові ставки на енергетику, транспорт і цифрову інфраструктуру.

BlackRock заплатить 3 мільярди доларів готівкою та близько 12 мільйонів акцій на суму близько 9,5 мільярдів доларів на момент закриття у четвер. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі. 

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Колишній керівник Credit Suisse Адебайо Огунлесі, який є головою правління та головним виконавчим директором GIP, приєднається до правління та глобального виконавчого комітету BlackRock.

Придбання GIP, яка управляє 100 мільярдами доларів, є найбільшою угодою за понад десять років для BlackRock.

"Безпрецедентна потреба в новій інфраструктурі — цифровій інфраструктурі, оновлених логістичних центрах, декарбонізації та енергетичній безпеці — у поєднанні з рекордно високим дефіцитом державного бюджету означає, що приватний капітал буде потрібен як ніколи раніше. Це буде одна з найбільш швидкозростаючих сфер нашої галузі протягом наступних 10 років", — зазначив Фінк і президент BlackRock Роб Капіто у листі до працівників.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, де обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.

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