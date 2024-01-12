Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ

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Державний бюджет України на 2024 рік закладений досить реалістично та потребуватиме перегляду набагато рідше, ніж держбюджет-2024.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, військові видатки в бюджеті на 2024 рік закладено на досить значному рівні, а їх зменшення порівняно з видатками 2023 року радше пов'язане з тим, що їх розкидано за декількома статтями. Тому не можна порівнювати одні й ті самі статті між двома бюджетами.

"Тому я думаю, що цього року бюджет від самого початку, особливо в контексті військових видатків, закладений досить реалістично, і його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року", - сказав Ніколайчук.

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Заступник голови Нацбанку зауважив, що у випадку прояву негативних чинників для державного бюджету-2024, як розширення його дефіциту або скорочення фінансової допомоги від партнерів, ситуацію варто регулювати за допомогою фіскальних інструментів, а не монетарного фінансування, адже це є більш соціально справедливо і зберігає керованість економікою.

"...насамперед мають бути використані фіскальні інструменти, які дають змогу зробити таку корекцію (для збалансування держбюджету - ІФ-У) набагато зрозумілішою, прогнозованішою і прийнятнішою для суспільства", - вважає топменеджер регулятора.

Він додав, що корекція шляхом ослаблення монетарної політики, з емісійним фінансуванням матиме суттєві негативні соціальні ефекти, що, у свою чергу, може серйозно підірвати обороноздатність і потенціал економіки.

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"Недарма в Меморандумі з МВФ монетарне фінансування передбачено як останній захід реакції на реалізацію ризиків, коли всі інші можливості вичерпано", - наголосив він.

Нагадуємо:

Потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становлять понад 37 млрд доларів, що менше від залученого у 2023 році.

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.