На тлі атак єменських хуситів: контейнерні перевезення подорожчали вдвічі через обхід суднами Червоного моря

getty images

Побоювання щодо безпеки в Червоному морі через ракетні удари єменських хуситів призвели до скорочення контейнерних перевезень через Суецький канал. При цьому контейнерні перевезення суттєво подорожчали.

Про це пише Financial Times.

Так, кількість контейнеровозів у гирлі Червоного моря на шляху до Суецького каналу або з нього за перший тиждень січня скоротилася на 90% порівняно з початком 2023 року, свідчить дослідження, проведене лондонською судноплавною компанією Clarksons.

За даними Clarksons, кількість контейнеровозів, які 9 січня відхилилися від маршруту з Червоного моря в обхід мису Доброї Надії, більш ніж удвічі перевищила загальну кількість, зафіксовану 21 грудня.

Реклама:

"Увечері у вівторок, коли були зібрані ці дані, повстанці Хуті здійснили одну з найбільших комбінованих атак на судноплавство. Центральне командування США повідомило, що американські і британські військові кораблі і літаки збили 18 безпілотників, дві протикорабельні крилаті ракети і одну балістичну ракету.

Ніхто не постраждав в результаті, за словами США, 26-ї атаки на комерційне судноплавство в Червоному морі з 19 листопада", - пише FT.

Обхід південного краю Африки додає від 10 днів до двох тижнів до кожного рейсу між Азією і Північною Європою. Судноплавні лінії також перенаправляють деякі рейси між Азією і східним узбережжям США, які раніше здійснювалися через Червоне море і Суецький канал.

Реклама:

Керівник відділу досліджень компанії Clarksons Стівен Гордон, сказав, що кількість контейнеровозів, що прибувають в Аденську затоку, біля входу в Червоне море, була на "дуже низькому рівні" з середини і до кінця грудня.

"Контейнерні транзити Червоним морем залишаються на низькому рівні і проходять в обхід мису", - визнав він.

Компанія Hapag-Lloyd заявила, що все ще вважає прохід через Червоне море "ризикованим і небезпечним" і продовжуватиме спрямовувати свої судна в обхід мису.

Збільшення кількості обхідних маршрутів означає, що Шанхайський індекс контейнерних перевезень - показник вартості перевезення одного 40-футового контейнера за низкою маршрутів на далекі відстані - 5 січня досяг найвищого рівня без урахування перебоїв, викликаних пандемією Covid.

Зростання було викликане подвоєнням вартості перевезення контейнера з Шанхаю до Роттердаму з 1 667 дол 23 грудня до 3 577 дол 5 січня. Вартість перевезення контейнера з Шанхаю до Генуї також подвоїлася - з 1 956 дол до 4 178 дол.

З кінця листопада судноплавні компанії все частіше покидають маршрути Червоного моря і Суецького каналу. Їх відлякують ракетні атаки підтримуваних Іраном повстанців-хуситів на судна в Червоному морі.

Кількість перенаправлень збільшилася після нападу 30 грудня на судно Maersk Hangzhou, яке експлуатується данською компанією AP Møller-Maersk. Атака похитнула впевненість судноплавних компаній у тому, що американська операція, покликана запобігти атакам хуситів, вирішить проблему.

Економічна правда