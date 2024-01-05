OpenAI запускає онлайн-магазин користувацьких чат-ботів на основі ChatGPT

фото: Bloomberg

Компанія OpenAI планує наступного тижня запустити онлайн-магазин, який дозволить користувачам ділитися власними версіями популярного чат-бота ChatGPT.

Про це йдеться в листі, надісланому деяким користувачам у четвер, пише Bloomberg.

OpenAI оголосила на своїй конференції для розробників у листопаді, що користувачі можуть почати створювати GPT - так вона називає кастомні версії ChatGPT - без необхідності вивчати кодування. Завдяки цій опції користувачі можуть швидко створювати чат-ботів, які навчатимуть дитину математики або придумуватимуть яскраві рецепти коктейлів.

Спочатку OpenAI заявляла, що планує відкрити магазин в листопаді, де люди зможуть знайти індивідуальних чат-ботів від інших користувачів - і заробляти гроші на своїх власних - так само, як вони могли б заробляти на додатках в App Store від Apple Inc.

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Пізніше OpenAI відклала запуск інтернет-магазину до початку 2024 року, посилаючись на перерву, викликану звільненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана.

В електронному листі не була вказана вказана дата запуску магазину. Представник OpenAI не відразу відповів на запит про коментар.

Економічна правда

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