"Укренерго" прогнозує незначний дефіцит електроенергії протягом дня, але споживання зростає

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" прогнозує незначний дефіцит в енергосистемі протягом 10 січня, але споживання в Україні зростає, у тому числі - за рахунок областей, де відновлюють енергопостачання.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, протягом доби, 10 січня, дефіцит очікують на рівні не більше ніж 3% споживання, для його покриття буде задіяно всю потужність електростанцій, що працюють у системі.

Водночас "Укренерго" наголошує, що можливості додаткового виробництва електроенергії доволі обмежені.

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У цьому зв'язку споживачів найближчими днями просять особливо уважно поставитися до використання енергоємних електроприладів протягом усього дня з 9:00 до 19:00, щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в складних умовах.

За даними системного оператора, станом на 9:00, 10 січня, рівень споживання на 2,2% більший, ніж уранці 9 січня. За прогнозом, він залишатиметься високим протягом усього дня. А максимальне навантаження на енергосистему очікується в ранкові й денні години.

Щоб покрити таке зростання, необхідно задіяти додаткову потужність електростанцій, еквівалентну роботі однієї великої ТЕС, пояснила "Укренерго".

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У компанії також уточнили, що споживання інерційно високе, зокрема, і через використання потужних електроприладів для опалювання в морозну погоду. Крім того, фіксується стрімке зростання споживання електрики в областях, де відновлюють енергопостачання.

За даними Міністерства енергетики, в аварійний короткостроковий ремонт виведено одну одиницю генерувального обладнання, після ремонту до роботи під'єднано блок ТЕС.

Як випливає з інформації НЕК, на сьогодні на 14% зріс імпорт електроенергії, який здійснюється вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 2223 МВт-год. Експорту немає майже тиждень.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 402 населені пункти.

Згідно з повідомленням Міненерго, потребує аварійного ремонту ПЛ 330 кВ у Донецькій області, відключена під час артилерійських обстрілів. У Чернігівській області одномоментно втратили електропостачання 650 споживачів у семи населених пунктах через відключення лінії ПЛ-10 кВ у прикордонній громаді внаслідок обстрілу.

У Нікопольському районі внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід-ввід низького тиску, без газопостачання залишилося 60 абонентів.

Нагадуємо:

На ранок 10 січня залишалися знеструмленими через негоду 523 населені пункти, приблизно 500 вдалося заживити.