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Розмір індексації пенсій в 2024 році розрахують в лютому - Мінсоцполітики

Середа, 10 січня 2024, 11:41 - Лія Ільченко

Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13%, але точний розмір розрахують в лютому.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону.

"На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого", - сказала Марчак.

За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу інфляції.

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"Попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", - зазначила заступник міністра.

Нагадуємо:

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 грн до 23 610 грн.

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Індексація всіх пенсій запланована з 1 березня.

пенсії Мінсоцполітики
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Економічна правда
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