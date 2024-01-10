Приватбанк продовжить безкоштовно доставляти платіжні картки "Новою поштою" 

Приватбанк до кінця квітня 2024 року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Клієнти Приватбанку до кінця квітня 2024 року зможуть отримати безкоштовно банківську картку з доставкою "Новою поштою" по всій Україні та у шести країнах Європи [...] Безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24", – йдеться у повідомленні.

Наразі отримати картку можна у відділенні або поштоматі "Нової пошти" по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

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У банку також нагадали, що з початку великої війни подовжили строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

Нагадаємо:

Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки. Реклама:









