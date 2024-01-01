"єВідновлення": з 1 січня починаються виплати компенсацій за вже зроблені ремонти

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Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату компенсації. Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

Про це йдеться у статті ЕП.

При цьому механізм буде таким самим, як за іншими категоріями програми "єВідновлення":

подання заяви через "Дію";

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Нагадаємо:

У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, претендувати на виплату компенсації.

Закон Верховна Рада ухвалила 5 жовтня.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснювали, що документом регулюється порядок виплати компенсацій українцям, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Йдеться про громадян, які робили ремонти власним коштом.

Економічна правда