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McDonald's відкрила новий ресторан у Києві

Понеділок, 1 січня 2024, 13:15 - Олексій Павлиш
 
фото: McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 31 грудня відкрила новий ресторан у Києві на бульварі Миколи Міхновського, 33А на транспортній розв'язці біля мосту Патона.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У мережі зазначили, що новий ресторан площею 444 м2 розміщує 84 гостя у залі та 36 на терасі.

Ресторан та доставка McDelivery працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive – з 07:00 до 23:00.

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Це 101-й ресторан мережі, що працює в Україні.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 28 грудня відкрила новий ресторан на 20-му кілометрі автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп" після виїзду з Києва у с. Стоянка Бучанського району. 

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Економічна правда

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