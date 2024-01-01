McDonald's відкрила новий ресторан у Києві
Понеділок, 1 січня 2024, 13:15 -
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 31 грудня відкрила новий ресторан у Києві на бульварі Миколи Міхновського, 33А на транспортній розв'язці біля мосту Патона.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У мережі зазначили, що новий ресторан площею 444 м2 розміщує 84 гостя у залі та 36 на терасі.
Ресторан та доставка McDelivery працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive – з 07:00 до 23:00.
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Це 101-й ресторан мережі, що працює в Україні.
Нагадаємо:
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 28 грудня відкрила новий ресторан на 20-му кілометрі автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп" після виїзду з Києва у с. Стоянка Бучанського району.
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Економічна правда
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