Всі розділи
Укр / Рус

McDonald's відкрила ще один ресторан на автомагістралі "Київ – Чоп"

Четвер, 28 грудня 2023, 11:04 - Олексій Павлиш
 
фото: McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 28 грудня відкрила новий ресторан на 20-му кілометрі автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп" після виїзду з Києва у с. Стоянка Бучанського району. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже другий ресторан на автошляху міжнародного значення "Київ-Чоп", раніше в листопаді цього року на ньому відкрився McDonald’s у Житомирській області.

За словами мережі, новий ресторан площею 430 кв. метрів розрахований на 102 місця у залі та на 132 місця на терасі.

Реклама:

"Як решта ресторанів країни, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники та відвідувачі могли перейти в укриття, і робота відновлюватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги.

Ресторан у Стоянці став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Реклама:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 19 грудня відкрила восьмий заклад у Львові.

Економічна правда

McDonald's
Реклама:
Матеріали за темою
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові 19 грудня 2023, 16:52
McDonald's відкрив ресторан у Кропивницькому 28 листопада 2023, 11:35
McDonald's відкрив ресторан у Яремче 17 листопада 2023, 12:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті