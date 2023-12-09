Банки протидіють новій шахрайській схемі "заробітку" на TikTok

Нова шахрайська схема виманювання грошей пропонуючи легкий заробіток на соціальних мережах поширилась в Україні. Банки, натомість, вибудували алгоритм захисту грошей користувачів.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Суть схеми у пропозиції легкого заробітку на активності у TikTok, YouTube, Google Maps. Шахраї пропонують заробіток у межах 600-1500 грн на день. Пропозицію надсилають з номерів зареєстрованих закордоном.

Українські банки виявили схему після певної кількості звернень громадян, та побудували систему протидії. Окрім блокування рахунків зловмисників, банк може відслідковувати повторні суми транзакцій та моніторити їх, попереджуючи про небезпеку клієнта. Однак шахраї навчились обходити протидії, залучаючи до переказу коштів посередників, які стають частиною схеми.

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"У такому випадку жертва стає співучасником піраміди, а коли організатор припиняє комунікації, претензія залишається до отримувача коштів, який по факту є такою ж жертвою шахраїв" - представниця Приватбанку у коментарі Forbes Україна.

У Приватбанку зазначають, що зупиняють близько 76% шахрайських транзакцій, в А-банку відслідковують всі транзакції та за потреби повідомляють клієнта про шахрайську схему.

Клієнти Monobank втратили близько 65 млн грн від схеми, при цьому вдається зупиняти близько 70% шахрайських транзакцій, про це повідомляє CEO Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram каналі.

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Нагадуємо:

Державний Приватбанк запустив сервіс, завдяки якому клієнти можуть оперативно повідомити банку про шахрайство та отримати консультацію в мобільному застосунку "Приват24".

Шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp фейкові пропозиції про роботу.