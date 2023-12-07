Apple готує нові iPad та MacBook Air для боротьби з падінням продажів – Bloomberg

bloomberg

Компанія Apple готує кілька нових моделей та оновлень на початок наступного року, щоб припинити спад продажів Mac та iPad, прагнучи побороти падіння продажів падіння продажів Mac і iPad.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, планується оновити iPad Air, iPad Pro і MacBook Air.

Новий iPad Air вперше буде доступний у двох розмірах, а модель Pro отримає OLED-екрани. MacBook Air, тим часом, буде оснащений швидшим процесором M3.

Реклама:

"На Mac та iPad припадає 15% доходів Apple, і вони особливо сильно постраждали від зниження споживчих витрат на техніку. Падіння продажів iPad посилилося через брак нових моделей. Фактично, 2023 рік стане першим календарним роком в історії продукту, коли не було випущено жодної нової версії.

Минулого року були випущені нові комп'ютери Mac, але цей ринок стикається з кризою після буму витрат, спричиненого пандемією. Минулого кварталу продажі комп'ютерів Mac впали на 34% до 7,61 млрд дол, а доходи від продажу iPad - на 10% до 6,44 млрд дол.

Вони також становлять меншу частку від загального обсягу продажів Apple зараз, а сервіси - які колись мали незначний внесок - тепер мабть набагато більший внесок.

Реклама:

Apple сподівається, що нові моделі допоможуть відновити попит у наступному році. Очікується, що iPad та аксесуари до них з'являться на ринку приблизно в кінці березня - разом з iPadOS 17.4.

Комп'ютери Mac розробляються разом з macOS 14.3. Це оновлення програмного забезпечення, ймовірно, буде випущене в період з кінця січня по лютий, але обладнання може надійти не раніше березня.

Для Apple не є чимось незвичайним те, що вона проводить презентації Mac та iPad в березні, пише Bloomberg. У компанії відмовились від коментарів.

Економічна правда