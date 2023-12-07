Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн: "Укренерго" просить вимкнути зайві електроприлади
Четвер, 7 грудня 2023, 16:35 -
Через дефіцит потужностей в енергосистемі України 7 грудня, Диспетчерський центр "Укренерго" застосував аварійну допомогу з трьох країн.
Про це йдеться в повідомленні оператора системи передачі.
Аварійна допомога застосовується з 11:00 і триватиме орієнтовно до 19:00.
Допомогу Україні надають енергосистеми Румунії, Польщі та Словаччини.
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У цьому зв'язку "Укренерго" просить українців:
- вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;
- не вмикати одразу кілька потужних приладів. Наприклад, бойлер, пральну машину та праску. Не вмикати разом чайник та мікрохвильову піч;
- якщо температура повітря в приміщенні комфортна, вимкнути кондиціонери та обігрівачі;
- витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.
"Споживання перевищує виробництво, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії. Аварійна допомога – це екстрений захід для подолання дефіциту", - наголосили в "Укренерго".
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