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Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн: "Укренерго" просить вимкнути зайві електроприлади

Четвер, 7 грудня 2023, 16:35 - Лія Ільченко

Через дефіцит потужностей в енергосистемі України 7 грудня, Диспетчерський центр "Укренерго" застосував аварійну допомогу з трьох країн.

Про це йдеться в повідомленні оператора системи передачі.

Аварійна допомога застосовується з 11:00 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Допомогу Україні надають енергосистеми Румунії, Польщі та Словаччини.

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У цьому зв'язку "Укренерго" просить українців:

  • вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикати одразу кілька потужних приладів. Наприклад, бойлер, пральну машину та праску. Не вмикати разом чайник та мікрохвильову піч;
  • якщо температура повітря в приміщенні комфортна, вимкнути кондиціонери та обігрівачі;
  • витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.

"Споживання перевищує виробництво, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії. Аварійна допомога – це екстрений захід для подолання дефіциту", - наголосили в "Укренерго".

Укренерго дефіцит електроенергія
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