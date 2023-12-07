Україна працює над створенням військової індустрії, яка б відповідала масштабу РФ - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер залучення американського промислового бізнесу в розбудову військової індустрії України.
Про це міністр повідомив за результатами зустрічі з Пріцкер, що відбувалася також за участю міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
"Створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога – для нас є питанням національної безпеки. Міноборони створює і запускає Оборонний фонд, який стане прямим партнером для американських компаній у створенні спільних виробництв та продуктів", - зазначив Умєров після переговорів з Пріцкер.
За словами міністра оборони, прямі закупівлі з американськими компаніями - це один з сьогоднішніх пріоритетів.
"Для нас критично важливо забезпечити наших воїнів необхідною зброєю, зокрема, боєприпасами", - зазначив Умєров.
Ще один пріоритет такої співпраці – протиповітряна оборона.
"Посилюємо наші спроможності", - прокоментував міністр.
"Для нас важливо створити можливості для залучення американського промислового бізнесу, зокрема плануємо створювати спільні виробництва зброї та обладнання. Працюємо над цим", - додав Умєров.
Нагадуємо:
Україна також налагоджує пряму співпрацю з німецьким збройним концерном Rheinmetall.
Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди. А незабаром на території України буде запущено спільне виробництво бронетехніки.