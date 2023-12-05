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У Кабміні оголосили про запуск в Україні виробництва бронетехніки спільно з Rheinmetall

Вівторок, 5 грудня 2023, 18:51 - Лія Ільченко
 
бронемашина Fuchs

Україна й німецький збройний концерн Rheinmetall незабаром запустять виробництво бронетехніки на території України.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, виробництво буде запущено "у найближчій перспективі".

"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів", - сказав прем'єр.

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"У майбутньому так само будемо робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech", - анонсував Шмигаль.

Він нагадав, що Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди.

"У жовтні ми з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення", - зазначив глава уряду.

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Нагадуємо:

Раніше агентство Reuters повідомляло, що німецький збройовий концерн Rheinmetall планує почати випуск перших бронемашин Fuchs та Lynx в Україні вже наступного року.

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія очікує підписання угоди з Україною.

Кабмін зброя
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