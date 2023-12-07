Держбюджет отримав понад 700 мільйонів від оренди державного майна з початку року

Фонд державного майна за 11 місяців року залучив до державного бюджету від оренди державного майна 702 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"З початку року завдяки оренді державного майна Фонду вдалося залучити до державного бюджету 702 млн гривень прямих надходжень", - йдеться в повідомленні.

До трійки рекордсменів серед регіонів увійшли:

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Одеська область - близько 249 млн гривень;

м.Київ - понад 99 млн гривень;

Дніпропетровська область - понад 63 млн гривень.

"Сьогодні держава має 14,3 тисяч чинних договорів. Лише за І півріччя 2023 року ФДМУ уклав 760 нових угод про оренду активів. Станом на грудень ця кількість майже подвоїлася", - зазначив очільник Фонду Віталій Коваль.

Нагадуємо:

Фонд державного майна України оголосив на 7 грудня аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "ТВК" поблизу ринку "7-й кілометр" на Одещині.

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Економічна правда