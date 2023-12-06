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Росіяни не змогли вивести з роботи ТЕС, яку масовано обстріляли вночі - "Укренерго"

Середа, 6 грудня 2023, 13:28 - Лія Ільченко

Тричі обстріляна вночі російськими агресорами одна з теплових електростанцій (ТЕС), незважаючи на численні пошкодження, не припинила роботу.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як уточнюють в "Укренерго", станція розташована в східному регіоні України.

"Обстріляно ТЕС на сході. Незважаючи на численні пошкодження електростанція не припиняла роботу", - йдеться в повідомленні.

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Водночас через пошкодження інфраструктури один з енергоблоків станції зупинився, внаслідок чого припинилося опалення одного з населених пунктів, розташованих неподалік.

6 грудня про обстріл цієї ж ТЕС у прифронтовому районі повідомили і в компанії "ДТЕК", якій належить станція. 

Зазначається, що це вже шостий обстріл за 1,5 місяця. 

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Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків і докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання одного з населених пунктів поруч зі станцією.

Нагадуємо:

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергооб'єктів і резервні схеми живлення.

З жовтня минулого року по березень 2023 року - шість місяців поспіль енергетична інфраструктура України (і Києва зокрема) була головним об'єктом повітряних агресій ворога.

Рашистські масовані атаки ракетами та дронами пошкодили близько 63% енергетичних потужностей лише в Києві.

Як зазначали в "Укренерго", тисячі їхніх співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону. Магістральні мережі "Укренерго" готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії.

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Укренерго ТЕЦ війна
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