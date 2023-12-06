Google випустив нову модель генеративного ШІ Gemini

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Корпорація Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, і яка здатна працювати на будь-яких пристроях - від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.

Про це пише Financial Times.

"Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro - перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano", - пише FT.

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У компанії додали, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань, випередивши модель GPT4 від OpenAI у кількох тестах.

Зокрема, вона може розв'язувати математичні задачі, аналізувати наукові дані та виконувати просунуте кодування.

Gemini також буде інтегрований в Bard, чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах, в тому числі в США, Азії та Африці, компанія планує оновити його більш потужним програмним забезпеченням в наступному році.

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Однак Gemini поки не буде доступний у Європі та Великій Британії, що, як пояснюють у Google, пов'язано з регуляторними перешкодами.

"Ми безумовно працюємо над цим і чітко співпрацюємо з місцевими регуляторами, щоб переконатися, що ми взаємодіємо з ними, перш ніж запускати продукт в будь-якій конкретній сфері", - сказали в Google.

Економічна правда