Доходи місцевих бюджетів цьогоріч збільшились на 15%

Виконання місцевих бюджетів попри війну має позитивну динаміку порівняно з показниками минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 1 грудня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 407,3 млрд грн, або на 52,8 млрд грн (+15%) більше порівняно з відповідним періодом 2022 року", - сказав заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Окрім цього, як зазначив чиновник, в міністерстві розробили законопроєкт з пропозицією збільшення повноважень місцевого самоврядування у питаннях адміністрування податків і зборів.

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У міністерстві також пообіцяли 33,4 млрд грн у наступному році найбільш постраждалим громадам.

Нагадаємо:

8 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт про переспрямування "військового ПДФО", 17 листопада президент Зеленський підписав його.

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