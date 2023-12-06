Середня зарплата зросла до 18,5 тисяч, конкуренція серед шукачів роботи зростає - дослідження

У листопаді кількість пропозицій роботи на ринку праці зменшилась, натомість кількість відгуків відгуків від шукачів зросла вперше з початку року.

Про це йдеться у дослідженні сервісу з пошуку роботи Work.ua.

Аналітики зазначають, що в листопаді, як і впродовж усього 2023 року, зміни на ринку праці були повʼязані зі звичайними сезонними коливаннями. Тож після активного періоду найму у вересні та жовтні, коли підприємці готувався до "високого бізнес-сезону", кількість вакансій органічно зменшилася.

Четвертий місяць поспіль роботодавці розміщують понад 100 тисяч вакансій. Однак у відновленні ринку праці все ще спостерігаються диспропорції за регіонами - хоча восени чимало компаній релокувалися в прифронтові регіони, кількість вакансій тут усе ще значно менша за довоєнні показники.

Реклама:

Work.ua

У Work.ua називають важливим чинником на ринку праці військовий рекрутинг. Зокрема, у листопаді найбільший приріст вакансій спостерігаємо в категорії "Охорона, безпека", де раніше були розміщені військові вакансії. Також серед посад із найбільшою зарплатою — фахівці, які потрібні війську.

Також аналітики відзначили такі позитивні тенденції:

Реклама:

розмір середньої заробітної плати зріс до 18 500 грн;

уперше за 2023 рік на ринку праці зросла конкуренція серед шукачів, але говорити про подолання дефіциту кадрів ще зарано.

Нагадуємо:

Аналітики ринку праці в Україні продовжують спостерігати хронічний брак кваліфікованих кандидатів на вакансії: роботодавцям дедалі складніше знаходити фахівців.

Економічна правда