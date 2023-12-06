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США допоможуть Україні будувати укриття за допомогою 3D-принтерів

Середа, 6 грудня 2023, 15:06 - Економічна правда

Українська делегація домовилась з американською будівельною компанією Diamond Age про співпрацю щодо використання 3D-принтерів для побудови укриттів та фортифікації на фронті. 

Про це повідомляється на сайті уряду.

Делегація складалась з представників Міністерства стратегічних галузей промисловості та АТ "Українська оборонна промисловість" 

(раніше - Укроборонпром). Меморандум про співпрацю був підписаний за результатами зустрічі в США, під час якої Diamond Age заявили про готовність співпраці та наміри вийти на український ринок.

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Як повідомляється, метою поїздки було, зокрема, обговорення нарощення виробничих спроможностей української військової промисловості та залучення американських науковців до розробок у сфері гуманітарних розмінувань.

Нагадаємо: 

За чотири квартали 2023 року "Укроборонпром" збільшить виробництво зброї на 62% у порівнянні з минулим роком.

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Економічна правда

Україна США війна уряд Укроборонпром
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