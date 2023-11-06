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"Укроборонпром" до кінця року виготовить на 60% більше зброї, ніж торік

Понеділок, 6 листопада 2023, 11:00 - Олексій Павлиш
 
фото: уоп

За чотири квартали 2023 року "Укроборонпром" збільшить виробництво зброї на 62% у порівнянні з минулим роком.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

За його словами, "Укроборонпром" повністю виконує виробничі плани й очікує на нові контракти від Міністерства оборони. 

"Наш перший пріоритет – боєприпаси, другий – безпілотники, третій – бронетехніка. Ну і, звісно, ПТРК та ППО. Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів.

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Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком", – зазначив Сметанін. 

Читайте повний текст інтерв’ю з Германом Сметаніним за посиланням

Економічна правда

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Укроборонпром зброя війна
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