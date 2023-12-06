Вартість різдвяного продуктового кошику через блокаду кордону може зрости - Мінагрополітики
Різдвяний продуктовий кошик в Україні однозначно подорожчає, якщо до 10 грудня польські перевізники не припинять блокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Такий ризик (подорожчання - ред.) є. Якщо партнери (польська сторона - ред.) все-таки виконають обіцянки, бо останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим. Якщо він (страйк - ред) буде весь грудень, то (...) на жаль, він (різдвяний продуктовий кошик - ред) буде дещо дорожчим", - сказав він.
Для прогнозу щодо подорожчання Висоцький запропонував розділити святковий продуктовий набір на кілька частин, винісши окремо базові соціальні продукти.
"Овочі борщового набору, на щастя, фактично повністю забезпечує внутрішнє виробництво. Жодних цінових коливань на них немає", - зазначив він.
Також низка продуктів на сьогодні дешевша, ніж у цей самий період минулого року, зокрема цибуля й морква - на 60%, яйця - на 16%, олія - на 18%, гречка - на 60%. Відповідно, за базовими продуктами, які забезпечує вітчизняне виробництво, у поточному сезоні немає продуктової інфляції.
До другого блоку продуктів заступник міністра відніс імпортні товари.
"Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо нехай і з затримкою, але ця продукція доїжджає. Але якщо машина їде плюс тиждень або плюс тисячу кілометрів або дві, логічно, що логістика дорожчає", - пояснив чиновник.
Так, Україна імпортує банани, цитрусові, більшість морепродуктів, рибу. Відповідно через страйк на українсько-польському кордоні імпорт цих продуктів частково знизився.
"Усе це не має стосунку до базових продуктів: яйця, молоко, овочі, крупи - усього цього достатньо для забезпечення внутрішнього споживання", - резюмував Висоцький.
Нагадуємо:
Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що, своєю чергою, спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.