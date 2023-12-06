Вартість різдвяного продуктового кошику через блокаду кордону може зрости - Мінагрополітики

Різдвяний продуктовий кошик в Україні однозначно подорожчає, якщо до 10 грудня польські перевізники не припинять блокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Такий ризик (подорожчання - ред.) є. Якщо партнери (польська сторона - ред.) все-таки виконають обіцянки, бо останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим. Якщо він (страйк - ред) буде весь грудень, то (...) на жаль, він (різдвяний продуктовий кошик - ред) буде дещо дорожчим", - сказав він.

Для прогнозу щодо подорожчання Висоцький запропонував розділити святковий продуктовий набір на кілька частин, винісши окремо базові соціальні продукти.

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"Овочі борщового набору, на щастя, фактично повністю забезпечує внутрішнє виробництво. Жодних цінових коливань на них немає", - зазначив він.

Також низка продуктів на сьогодні дешевша, ніж у цей самий період минулого року, зокрема цибуля й морква - на 60%, яйця - на 16%, олія - на 18%, гречка - на 60%. Відповідно, за базовими продуктами, які забезпечує вітчизняне виробництво, у поточному сезоні немає продуктової інфляції.

До другого блоку продуктів заступник міністра відніс імпортні товари.

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"Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо нехай і з затримкою, але ця продукція доїжджає. Але якщо машина їде плюс тиждень або плюс тисячу кілометрів або дві, логічно, що логістика дорожчає", - пояснив чиновник.

Так, Україна імпортує банани, цитрусові, більшість морепродуктів, рибу. Відповідно через страйк на українсько-польському кордоні імпорт цих продуктів частково знизився.

"Усе це не має стосунку до базових продуктів: яйця, молоко, овочі, крупи - усього цього достатньо для забезпечення внутрішнього споживання", - резюмував Висоцький.

Нагадуємо:

Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що, своєю чергою, спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.