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Ворог вкотре обстріляв ТЕС у прифронтовому регіоні

Середа, 6 грудня 2023, 11:09 - Анастасія Жарикова

Вночі 6 грудня внаслідок декількох російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

Через обстріл без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців. 

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У компанії зазначили, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадуємо:

Станом на 6 грудня усі населені пункти, знеструмлені через негоду заживленні, внаслідок бойових дій та технічних причин знеструмлено 423 населені пункти.

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ДТЕК ТЕС війна
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Економічна правда
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