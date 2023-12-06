Ворог вкотре обстріляв ТЕС у прифронтовому регіоні

Вночі 6 грудня внаслідок декількох російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

Через обстріл без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців.

Реклама:

У компанії зазначили, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадуємо:

Станом на 6 грудня усі населені пункти, знеструмлені через негоду заживленні, внаслідок бойових дій та технічних причин знеструмлено 423 населені пункти.

Реклама: