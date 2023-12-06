Ворог вкотре обстріляв ТЕС у прифронтовому регіоні
Середа, 6 грудня 2023, 11:09 -
Вночі 6 грудня внаслідок декількох російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, постраждалих немає.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.
Через обстріл без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців.
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У компанії зазначили, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.
Нагадуємо:
Станом на 6 грудня усі населені пункти, знеструмлені через негоду заживленні, внаслідок бойових дій та технічних причин знеструмлено 423 населені пункти.
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