Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео
Середа, 6 грудня 2023, 09:00 -
Кабінет міністрів вдосконалив експериментальний проєкт щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.
Про це пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.
Для цього закордонним відокремленим підрозділам ДП "Документ" будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї, близької особи.
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