Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео

Кабінет міністрів вдосконалив експериментальний проєкт щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.

Про це пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

Для цього закордонним відокремленим підрозділам ДП "Документ" будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї, близької особи.

Реклама:

Нагадуємо:

З 27 листопада в Італії можна обміняти та відновити українське посвідчення водія.

Реклама: