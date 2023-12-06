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Українці за кордоном, які вперше оформлюють паспорт, зможуть пройти ідентифікацію по відео

Середа, 6 грудня 2023, 09:00 - Анастасія Жарикова

Кабінет міністрів вдосконалив експериментальний проєкт щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.

Про це пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

Для цього закордонним відокремленим підрозділам ДП "Документ" будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї, близької особи.

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Економічна правда
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