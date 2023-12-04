Слухання щодо ліквідації Evergrande перенесли на січень

reuters

Китайська Evergrande Group у понеділок заявила, що отримала дозвіл на перенесення судового засідання за заявою про ліквідацію на 29 січня 2024 року, що дасть девелоперу час на доопрацювання оновленого плану реструктуризації офшорного боргу.

Про це пише Reuters.

"Рішення було прийнято після того, як девелопер з найбільшою у світі заборгованістю у понад 300 мільярдів доларів попросив про відкладення слухань, що несподівано не викликало заперечень з боку адвоката заявника.

Після перенесення засідання в понеділок акції Evergrande відіграли втрати, які вони понесли на початку дня, і підскочили більш ніж на 13%", - пише агентство.

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Evergrande "дещо несподівано отримала додатковий час на переосмислення своїх планів", сказав Ніл Макдональд з Kirkland & Ellis, юридичний радник спеціальної групи офшорних кредиторів, які виступають проти нових умов.

Проте, за його словами, Evergrande, швидше за все, буде ліквідована на наступному слуханні, якщо вона не запропонує план, прийнятний для всіх кредиторів.

Гонконгська інвестиційна компанія Top Shine подала клопотання в червні 2022 року, заявивши, що Evergrande не виконала угоду про викуп акцій, які вона придбала в підрозділі девелопера Fangchebao.

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"Ми подивимося, що станеться з компанією до 29-го числа, але якщо нічого не зміниться, то так", - сказав Макдональд, відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть кредитори, яких представляє Кіркленд, подавати заяву про ліквідацію Evergrande, якщо нинішній заявник відкличе свою заяву.

Адвокат Evergrande повідомив суду, що девелопер розраховує "доопрацювати" свою пропозицію щодо реструктуризації протягом наступних п'яти тижнів.

Згідно з переглянутими умовами, за словами адвоката, Evergrande пропонує кредиторам акції - 17,8% China Evergrande Group, 21,6% Evergrande Property Services Group і 28,5% Evergrande New Energy Vehicle Group.

Вона також запропонує сертифікати або право на отримання доходу від активів, що продаються.

"Ліквідація не приносить користі кредиторам, але надзвичайно важко отримати план погашення боргу, який би задовольнив усіх - саме тому ми зайшли в глухий кут з Evergrande", - сказав кредитний аналітик ANZ Bank China Тінг Менг.

Нагадаємо:

Китайська Evergrande Group, девелопер із найбільшою заборгованістю, намагається запобігти потенційно неминучій ліквідації, запропонувавши в останню хвилину оновлений план реструктуризації боргу.

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Економічна правда