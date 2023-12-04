100 пошкоджених осель в Гостомелі не відновили: ексначальник ВА привласнив будматеріали - ДАСУ

100 пошкоджених осель в Гостомельській громаді лишаються не відновленими, зокрема тому, що ексначальник Гостомельської ВА привласнив будматеріалів на 11 млн грн.

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

"Колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації будівельні матеріали на суму майже 11 млн грн, просто їх привласнив", - зазначили в ДАСУ за результатами ревізії Гостомельської селищної військової адміністрації за період 2022 та 2023 років.

Крім того, у Гостомелі встановлено факти, які свідчать про порушення та зловживання у процесі відновлення пошкодженого бойовими діями майна.

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"Сума порушень, виявлених під час ревізії Гостомельської селищної військової адміністрації за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн", - йдеться в повідомленні.

"Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт з відновлення житла мешканців Гостомельської громади", - розповіла Басалаєва.

Нагадуємо:

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У червні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка.

5 червня у Бюро економічної безпеки заявили, що викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

Повідомлялося, що уподовж 2022-2023 років службовці Гостомельської СВА уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, із підконтрольними компаніями та за завищеними цінами.

За даними БЕБ, надалі кошти, отримані злочинним шляхом, підприємства переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.

Гостомельська громада – одна з тих, які найбільше постраждали в Київській області від окупантів. За подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян Президент України Володимир Зеленський присвоїв Гостомелю почесне звання "Місто-герой".