Податки від грального бізнесу вже в 13 разів перевищили суму за весь 2022 рік
Понеділок, 4 грудня 2023, 14:24 -
У листопаді гральний бізнес сплатив податків на суму 2,26 мільярда гривень, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік та тричі більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Загалом з початку року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що:
- у 13 разів більше ніж весь 2022 рік;
- у 48 раз більше ніж у весь 2021 рік.
Нагадуємо:
Реклама:
За 10 місяців 2023 року гральний бізнес заплатив 7,35 мільярдів гривень податків, що вдесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше, ніж у 2021 році.
За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12-15 млрд гривень.
Президент Володимир Зеленський на початку лютого підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
Реклама:
Реклама: