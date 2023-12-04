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Податки від грального бізнесу вже в 13 разів перевищили суму за весь 2022 рік

Понеділок, 4 грудня 2023, 14:24 - Анастасія Жарикова

У листопаді гральний бізнес сплатив податків на суму 2,26 мільярда гривень, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік та тричі більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Загалом з початку року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що:

  • у 13 разів більше ніж весь 2022 рік;
  • у 48 раз більше ніж у весь 2021 рік. 
 
t.me/yzheleznyak

Нагадуємо:

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За 10 місяців 2023 року гральний бізнес заплатив 7,35 мільярдів гривень податків, що вдесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше, ніж у 2021 році. 

За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12-15 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський на початку лютого підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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гральний бізнес податки
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