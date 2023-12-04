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Spotify звільнить ще 1500 співробітників: це вже третя хвиля скорочень за рік

Понеділок, 4 грудня 2023, 13:58 - Анастасія Жарикова

Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify втретє за рік оголосив про скорочення штату та звільнить близько 1500 співробітників, або 17% персоналу.

Про це йдеться в заяві компанії.

Такий крок у компанії пояснюють необхідністю скорочення витрат. Раніше було звільнено 600 співробітників у січні та ще 200 у червні.

У листі до співробітників генеральний директор Spotify Даніель Ек сказав, що компанія найняла більше в 2020 і 2021 роках через нижчу вартість капіталу, і хоча її обсяг виробництва зріс, багато в чому це було пов’язано з наявністю додаткових ресурсів.

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Компанія почне інформувати постраждалих співробітників у понеділок. Звільнені отримають вихідну допомогу у розмірі близько п’яти місячних зарплат, компенсацію за відпустку та медичне страхування на період звільнення.

Також компанія запропонує імміграційну підтримку співробітникам, чий імміграційний статус пов'язаний з їх роботою.

"Ми обговорювали можливість менших скорочень протягом 2024 і 2025 років. Проте, враховуючи розрив між нашими фінансовими цілями та нашими поточними операційними витратами, я вирішив, що значні дії щодо правильного розміру наших витрат є найкращим варіантом для досягнення наших цілей", — сказав Ек.

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Нагадуємо:

Стримінговий сервіс Spotify, відповідно до нової політики виплат роялті, з 2024 року платитиме артистам тільки за ті пісня, які досягнули 1 тис прослуховувань за попередні 12 місяців. 

Spotify працевлаштування компанії
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Економічна правда
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