Ціни на нафту продовжують падати, попри обмеження ОПЕК+

getty images

Ціни на нафту продовжують знижуватися після падіння минулого тижня, попри рішення ОПЕК+ щодо продовження обмежень видобутку.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 78,26 дол за барель, що на 0,62 дол (0,79%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У п'ятницю 1 грудня ціна контрактів впала на 1,98 дол (2,5%), до 78,88 дол за барель.

Також ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здешевшали на 0,51 дол (0,69%), до 73,56 дол за барель.

Реклама:

Минулого тижня як Brent, так і WTI втратили в ціні близько 2%.

За словами головного аналітика OANDA Крейга Ерлама, трейдери або не вірять у те, що країни ОПЕК+ дотримуватимуться узгоджених умов, або не вважають скорочення видобутку достатнім.

Додається, що й інші експерти бачать сигнали розколу всередині альянсу, які можуть вплинути на його здатність досягти поставленої мети, не кажучи вже про подальше скорочення видобутку.

Реклама:

Нагадаємо:

Кілька країн-членів ОПЕК+ оголосили про додаткове скорочення видобутку нафти до 2,2 млн барелів на добу, спроямоване на підтримку стабільності та балансу нафтових ринків.