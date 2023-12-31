Міністр фінансів Туреччини обіцяє зниження інфляції у 2024 році

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив, що 2024 році він планує скасувати програму валютного захисту депозитів та обіцяє зниження інфляції.

Про це повідомляє Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек на своїй сторінці у X(Twitter).

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.



2024 yılı;

•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,

•Kur korumalı sistemin sonlandığı,

•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,

•Bütçe disiplininin tesis… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 31, 2023

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Міністр фінансів прагне зупинити програму валютного захисту депозитів, відому як KKM. Як повідомляє Bloomberg, вона був розроблений для заохочення заощаджень у турецьких лірах, а не в іноземній валюті, гарантуючи дохідність депозитів у лірах, що компенсує будь-які втрати від курсових різниць.

"ККМ був одним з інструментів, що використовувався для підтримки турецької ліри, коли вона опинилася під тиском зниження відсоткових ставок в умовах високої інфляції", йдеться в повідомленні Bloomberg.

Мехмет Шимшек підбив певні підсумки та визначив цілі на 2024 рік:

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Річна інфляція почала знижуватися;

достатність резервів ще більше зросла;

система захисту обмінного курсу закінчилася;

почалося постійне покращення дефіциту поточного рахунку;

встановлено бюджетну дисципліну;

2024 буде роком, у якому зміцняться основи сталого високого зростання.

Нагадаємо:

У жовтні еталонний індекс Borsa Istanbul 100 впав на 7,1%, що стало найбільшою втратою для Турецьких акцій після руйнівних лютневих землетрусів, і мав курс на найгірше місячне падіння за більш ніж три роки.

У серпні річна інфляція в Туреччині наблизилась до 60%, що чинить тиск на центральний банк з метою подальшого підвищення процентних ставок.