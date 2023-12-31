Річний дохід "Open AI" перевищив 1,6 мільярда доларів - The Information

Reuters

Дохід засновників чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT компанії "Open AI" перевищив 1,6 млрд доларів наприкінці року.

Про це повідомляє The Information посилаючись на власні джерела.

Як зазначається, відчутний комерційний успіх ChatGPT дозволив компанії збільшити прибутки на 300 млн дол, відносно жовтня, коли прибуток оцінювався у 1,3 млрд дол.

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Нагадаємо:

Видання The New York Times (NYT) у грудні подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав: видавець новин стверджує, що інструменти ШІ використовують його контент без дозволу.

Компанія-розробниця чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI вела переговори щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол.

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